Директор смоленской компании получил 5,5 лет тюрьмы за обман дольщиков на 17 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении директора смоленской организации, обманувшего дольщиков на 17 млн рублей, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.

Установлено, что бывший руководитель строительной компании в период с 2015 года по 2017 год незаконно заключал договоры подряда с гражданами и привлекал их денежные средства для строительства трех многоквартирных домов в различных районах Смоленска. При этом обвиняемый знал, что его фирма не имеет разрешения на возведение объектов недвижимости.

В итоге дома не были введены в эксплуатацию. 32 человека, заключившие договоры с фирмой обвиняемого, лишились денежных средств в общей сумме 17 млн рублей.

Приговором Ленинского районного суда от 22 апреля 2021 года мужчина приговорён к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 3 года. Приговор был обжалован.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, 6 октября Смоленский областной суд отклонил апелляционную жалобу, оставив приговор без изменений.

Ранее в Смоленске подозреваемого в оправдании терроризма заключили под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.