Артиллерийский снаряд обезвредили в Ярцевском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

7 октября, согласно поступившей заявке от УМВД, специалистами СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» был изъят предмет времён Великой Отечественной войны.

Артиллерийский снаряд 210 калибра был найден в деревне Капыревщина Ярцевского района. Опасная находка обезврежена, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске часы на Большой Советской снова заработали. Главный элемент «Дома с часами» очистили от многолетней пыли и грязи.