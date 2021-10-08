Суд оставил без изменений наказание заведующей отделением Вяземской ЦРБ после смерти пациентки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заведующая акушерским отделением ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» небрежно относилась к своим профессиональным обязанностям и допустила ряд дефектов оказания медицинской помощи. Это повлекло к развитию пневмонии с последующим возникновением осложнений и смерти пациентки.

8 июля 2021 года Вяземский районный суд приговорил заведующую к 1,5 годам ограничения свободы, с установлением ограничений и обязанностей.

Осужденной, ее защитником и представителем гражданского ответчика ОГБУЗ «Вяземская центральная районная больница» поданы апелляционные жалобы, в которых ссылались на то, что судом не учеты обстоятельства, которые могли существенно повлиять на приговор. Кроме того, гражданский ответчик попросил отказать в удовлетворении гражданского иска.

Потерпевшая и прокурор не согласились с доводами апелляционных жалоб и попросили оставить приговор без изменений.

По информации Смоленского областного суда, апелляционные жалобы отклонены, постановлением от 7 октября приговор районного суда оставлен без изменения.

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