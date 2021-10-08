Смоляне оценили работу общественного транспорта. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Центр упражнения регионом провел социсследование на тему работы общественного транспорта.

В онлайн-анкетировании приняли участие около 1000 жителей Смоленска, которые являются пользователями 4 наиболее популярных в городе соцсетей.

Как выяснилось, значительная часть респондентов (36%) считает, что личный автомобиль удобнее, чем общественный транспорт. При этом 35% жителей города ежедневно пользуются общественным транспортом.

75% назвали маршрутное такси самым удобным видом транспорта в городе. Смоляне отметили, что основной проблемой являются нарушения в графике движения. 54% смолян высказались за ужесточение контроля за расписанием.

24% предложили ввести единый (повременной) билет. 32% считает, что в первую очередь необходимо развивать наземный вид транспорта – автобус.

Такое же количество жителей считает, что необходима оптимизация схемы существующих маршрутов и организация дополнительных. В частности, в деревню Алтуховка и микрорайон Киселевка, а также в поселок Миловидово.

Ещё 7% высказались за строительство трамвайной ветки на улице Дзержинского (от площади Победы).

Результаты исследования ЦУР направит в администрацию Смоленска и профильный региональный департамент.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске около 350 торговых точек установлены незаконно. В городе продолжается борьба с неправомерно размещенными павильонами и ларьками.