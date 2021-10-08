Интерьер холлов обновили в смоленской поликлинике. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В ОГБУЗ «Поликлиника №7» по адресу улица Фрунзе, 74 обновили интерьер холлов ожидания пациентов, рассказали в профильном департаменте.

Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

На 2 и 3 этажах появились новые красочные картины с видами природы, которые позволят пациентам скрасить время ожидания приема врача.

Ранее смоляне оценили работу общественного транспорта. В опросе приняли участие около 1000 местных жителей.