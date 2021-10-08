В Починковском районе 60-летний мужчина получил ожоги в пожаре в квартире. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

7 октября в одном из домов деревни Льнозавод Починковского района произошло возгорание в квартире. Вызов поступил спасателям в 13:22.

Жители трёхквартирного дома почувствовали едкий запах гари. Увидев языки пламени, вырывающиеся из пристройки их квартиры, хозяева вызвали пожарных и попытались самостоятельно потушить огонь садовым шлангом. Однако пламя все с большей силой охватывало деревянный дом.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

На место происшествия прибыли автоцистерны и 6 пожарных. Огонь удалось потушить.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося уничтожены кровля дома и две квартиры, третья квартира закопчена продуктами горения. Впоследствии, хозяин горевшей квартиры – 60-летний мужчина обратился в медучреждение с ожогами руки. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

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