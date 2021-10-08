В Смоленске контроль за соблюдением антиковидных мер в транспорте усилят

Контроль за соблюдением антиковидных мер в общественном транспорте усилят в Смоленске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр города Андрей Борисов провел совещание с участием руководителей пассажирских автотранспортных предприятий.

В регионе растет суточная заболеваемость COVID-19, поэтому, по словам градоначальника, необходимо ответственное отношение как жителей Смоленска, так и транспортных предприятий к эпидемиологическим требованиям.

– Недопустимо обслуживание граждан в салонах транспорта кондукторами без индивидуальных средств защиты. Как и недопустимо выпускать на линию необработанный по всем требованиям подвижной состав. Также прошу призывать граждан, входящих в салон автобуса использовать средства индивидуальной защиты, – обратился Андрей Борисов к руководителям всех муниципальных транспортных предприятий и частным перевозчикам.

В городской администрации отметили, что в трамваях, троллейбусах и автобусах дезинфекция обязательно должна проводиться перед началом смены и в конце рабочего дня. В маршрутках – после каждого рейса на конечной остановке. Особое внимание необходимо уделить дверям и поручням транспорта.

Ранее «КП» писала, что смоляне оценили работу общественного транспорта. В опросе приняли участие около 1000 местных жителей.