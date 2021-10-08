48 ветеранов Смоленской области отдохнут в социально-оздоровительном центре «Голоёвка». Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Социально-оздоровительный центр «Голоёвка» находится в Рославльском районе, ранее он принадлежал Рославльскому автоагрегатному заводу. Семь лет назад центр был передан в областную собственность, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Здесь провели реконструкцию спальных корпусов и другой инфраструктуры, оснастили территорию всем необходимым для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), направив на эти цели более 60 миллионов рублей. Это позволило «Голоёвке» стать базовой площадкой для оказания услуг в сфере детского отдыха и оздоровления. В приоритете – дети малообеспеченных семей, дети-сироты и находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В дополнение к этому в центре ежегодно за счет регионального бюджета отдыхают участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и ветераны труда Смоленской области. Традиционно такие заезды проходят осенью. В 2021 году профильная смена «Мои года – мое богатство» для 48 участников пройдет в «Голоевке» с 12 по 25 октября. Учитывая возраст отдыхающих, в центре будут соблюдены все требования Роспотребнадзора, подчеркнул глава региона.

Помимо осмотра врача, лечебных и профилактических процедур (гипокситерапия, бальнеотерапия, водолечение, массаж, спелеотерапия и другие), разработана развлекательная программа, включающая экскурсии, тематические прогулки, фольклорные посиделки, творческие вечера и другие активности.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске контроль за соблюдением антиковидных мер в транспорте усилят. В регионе снова наметился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.