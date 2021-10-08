В Гагаринском районе ремонт дороги от трассы М1 к Темкино завершается. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Ремонтируемый участок протяжённостью почти 10 километров дороги М1 «Беларусь» – Темкино проходит через населённые пункты Подвязье, Вешки и Ширяйкино. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Рабочие уже завершили фрезерование и укладку выравнивающего и верхнего слоев асфальта, сообщили в департаменте Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству. На данный момент выполняется укрепление обочин, позже здесь нанесут разметку.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске контроль за соблюдением антиковидных мер в транспорте усилят. В регионе снова наметился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.