В Велиже двое мужчин задержаны по подозрению в даче взятки сотруднику полиции. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

7 октября сотрудник ГИБДД в Велиже остановил два большегруза, перевозящих продукцию, не имеющую каких-либо сопроводительных документов.

Чтобы избежать изъятия перевозимых товаров и привлечения к административной ответственности водители договорились дать взятку остановившему их сотруднику полиции. После этого один из злоумышленников сел на пассажирское сиденье в служебный автомобиль полицейского и передал ему 500 тысяч рублей за несоставление административного материала. О поступившем коррупционном предложении сотрудник ГИБДД сообщил в дежурную часть отдела полиции.

– В настоящее время подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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