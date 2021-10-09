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Здоровье9 октября 2021 8:29

Роспотребнадзор обязал смоленских работодателей вакцинировать от COVID-19 80% сотрудников к 22 ноября

В постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан внесли изменения
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Роспотребнадзор обязал смоленских работодателей вакцинировать от COVID-19 80% сотрудников к 22 ноября

Роспотребнадзор обязал смоленских работодателей вакцинировать от COVID-19 80% сотрудников к 22 ноября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эпидемиологическая ситуация в регионе расценивается как неблагополучная – заболеваемость населения новой коронавирусной инфекцией продолжает расти. В Смоленской области объявлена вторая волна массовой вакцинации от COVID-19.

8 октября в постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан внесены изменения, которые обязуют работодателей привить первым компонентом 80% сотрудников до 1 ноября, а к 22 ноября – вторым. Это касается работников предприятий торговли, общественного питания, транспорта, образования, здравоохранения, сферы услуг и ряда других. Массовая вакцинация должна помочь выработать коллективный иммунитет и снизить заболеваемость в регионе.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске контроль за соблюдением антиковидных мер в транспорте усилят. В регионе снова наметился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.