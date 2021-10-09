В Сафонове 17 спасателей тушили ночной пожар в школе. Фото: паблик «Курьёзное в Сафоново» ВКонтакте.

В пятницу, 8 октября, в здании средней школы №1 на улице Советская в Сафонове произошёл пожар. Вызов поступил спасателям в 23:40. По словам очевидцев, в учебном заведении загорелась крыша.

На место происшествия прибыли 3 автоцистерны и 17 пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области. Спасателям удалось потушить огонь. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Повреждена кровля школы. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.

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