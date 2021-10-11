Водитель иномарки пострадала в ДТП с машиной скорой помощи в Смоленске. Фото: паблик «Район №13 | Медгородок | Смоленск» ВКонтакте.

Водитель автомобиля Skoda Rapid пострадала в ДТП на улице Крупской в Смоленске. Авария произошла около восьми вечера в воскресенье, 10 октября.

По словам очевидцев, машина с сотрудниками экстренной службы ехала на красный сигнал светофора с включенными спецсигналами и столкнулась с иномаркой.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

На место происшествия выехали 6 спасателей и ещё одна машина скорой. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, водитель легковушки пострадала, ей оказали медицинскую помощь.

Ранее два человека пострадали в ДТП с трактором в Рославльском районе. Водитель легковушки Mercedes не справился с управлением и въехал в трактор.