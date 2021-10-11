Новую мебель закупили в смоленский госпиталь для ветеранов войн. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» были выделены деньги из резервного фонда областной администрации.

Полученные средства были направлены на приобретение мебели для актового зала медучреждения, рассказали в профильном департаменте. В настоящее время в зале уже установлены 108 новых кресел.

Ранее «КП» писала, что Роспотребнадзор обязал смоленских работодателей вакцинировать от COVID-19 80% сотрудников к 22 ноября. В постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан внесли изменения.