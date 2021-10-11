Более 140 уроков безопасности провели смоленские железнодорожники во время акции «Безопасную железную дорогу – детям!». Фото: пресс-служба МЖД.

Смоленские железнодорожники подвели итоги акции «Безопасную железную дорогу – детям!», которая проходила на Московской железной дороге с 1 сентября по 1 октября и была направлена на предотвращение несчастных случаев с подростками на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В течение первого месяца учебного года железнодорожники провели 145 лекций, бесед, уроков безопасности, в которых приняли участие более 3 тыс. учащихся и их родителей. Особый акцент делался на учебных заведениях, расположенных рядом с объектами железнодорожного транспорта. Кроме того, совместно с сотрудниками полиции было проведено 50 рейдов в местах, где пешеходы регулярно переходят железную дорогу в неположенном месте, во время которых было задержано 80 нарушителей правил безопасности.

В сентябре в Смоленске завершилась реконструкция пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улицы Ново-Ленинградская. Переход оснастили автоматической светозвуковой сигнализацией, предупреждающей о приближении поезда. Новая система оповещения повысила безопасность пешеходов во время перехода стальной магистрали.

Московская железная дорога призывает педагогов и родителей постоянно проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Напомните им о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге, в том числе, что переходить пути можно только в специально оборудованных местах, при этом не слушать музыку в наушниках, не отвлекаться на гаджеты и снимать капюшон. Важно, чтобы и родители соблюдали правила, подавая наглядный пример детям.