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Происшествия11 октября 2021 9:16

Жилой дом сгорел ранним утром в Смоленском районе

Причина возгорания устанавливается
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жилой дом сгорел ранним утром в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Жилой дом сгорел ранним утром в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Пожар произошёл 11 октября в деревне Валутино. Сообщение о возгорании в одном из жилых домов поступило спасателям в 7:13. На место происшествия выехали две автоцистерны и 9 пожарных.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося никто не пострадал, строение дома повреждено огнём. Что стало причиной пожара – предстоит выяснить специалистам.

Ранее водитель иномарки пострадала в ДТП с машиной скорой помощи в Смоленске. Авария произошла на пересечении улиц 25 Сентября и Крупской.