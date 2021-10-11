Жилой дом сгорел ранним утром в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Пожар произошёл 11 октября в деревне Валутино. Сообщение о возгорании в одном из жилых домов поступило спасателям в 7:13. На место происшествия выехали две автоцистерны и 9 пожарных.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося никто не пострадал, строение дома повреждено огнём. Что стало причиной пожара – предстоит выяснить специалистам.

Ранее водитель иномарки пострадала в ДТП с машиной скорой помощи в Смоленске. Авария произошла на пересечении улиц 25 Сентября и Крупской.