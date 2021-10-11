Три новые школы построят в Смоленской области

Три новых школы построят в Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом новом учебном году в Смоленской области впервые сели за парты почти 10 тысяч детей, из них в Смоленске – более 4 тысяч. Через несколько лет, согласно расчетам, в школы города поступят около 6 тысяч первоклассников.

В настоящее время идет строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Соловьиная роща. Губернатор Алексей Островский сообщил, что работы идут по графику и завершатся в установленные сроки – к 1 сентября 2022 года.

Кроме того, регион прошел отбор и получил из федерального бюджета субсидию на строительство школы на 1 тысячу мест в деревне Алтуховка Смоленского района. Работы планируют начать в 2023-2024 годах. На данный момент идет мониторинг потенциальных подрядчиков для строительства учебного заведения.

Также, по словам главы региона, назрела острая необходимость в строительстве школы на Королевке, где проживает около 60 тысяч жителей. Наполняемость школы №40, работающей в микрорайоне, скоро приблизится к критической отметке, что скажется на качестве обучения и на комфорте учеников и педагогов.

– С учетом всех этих рисков, а также отсутствия финансовой возможности в региональном бюджете, дал указание профильным подчиненным и руководству города Смоленска в кратчайшие сроки проработать возможные механизмы финансирования ее строительства, рассмотрев, в том числе, вариант государственно-частного партнерства, а также положительные практики реализации подобных проектов в регионах, – написал Алексей Островский.

Ранее «КП» писала, что новую мебель закупили в смоленский госпиталь для ветеранов войн. Средства выделены из регионального бюджета.