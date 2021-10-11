279 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 11 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным регионального Оперштаба, за прошедшие сутки положительный диагноз получили 279 смолян. С начала пандемии коронавирусом заразились 52 475 человек.

Успешно справились с болезнью и выписались 45 671, из них 89 – за последние сутки. Умерли 7 человек, 1 795 – погибли за всё время.

Ежедневно в медучреждения области госпитализируется более 100 человек с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 8 650 человек, из них 7 159 – в режиме самоизоляции, 1 491 – в стационаре.

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