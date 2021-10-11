Две смоленские компании стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортёр года». Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Компании «Лазертаг» и «Точные поставки» были признаны лучшими экспортёрами в Центральном федеральном округе, одержав победу в двух номинациях для малого и среднего бизнеса. «Лазертаг» производит игровое оборудование и продает свои разработки в 83 страны мира, а «Точные поставки» организует экспортно-импортные сделки в разных точках мира.

11 октября Российский экспортный центр объявил 12 победителей Всероссийского конкурса «Экспортёр года», в котором участвовали 1800 предприятий. Целью конкурса является стимулирование предпринимателей к выходу на новые рынки сбыта и развитие экспортной деятельности в регионах. В финал вышли всего 50 предприятий, в их числе – две смоленские. Компания «Точные поставки» стала «Трейдером года», а «Экспортером года в сфере высоких технологий» – компания «Лазертаг», рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

К слову, смоленские компании уже не первый год добиваются успехов на премии. Так, в 2020 году компания «Вима» заняла 4 место среди лучших экспортеров АПК в России. Ранее она же становилась лучшим экспортером ЦФО.

Победители конкурса этого года пройдут обучение на базе Школы экспорта РЭЦ в Москве, а также получат широкую информационную поддержку в масштабах всей России.

Ранее «КП» писала, что три новых школы построят в Смоленской области. Учебные заведения появятся в двух микрорайонах Смоленска и деревне Алтуховка.