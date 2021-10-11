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Общество11 октября 2021 14:24

В Смоленске 37-летнего мужчину задержали за дачу взятки сотруднику полиции

Иностранец предложил 45 тысяч рублей полицейскому за успешную сдачу экзамена на права
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске 37-летнего мужчину задержали за взятку сотруднику полиции.

В Смоленске 37-летнего мужчину задержали за взятку сотруднику полиции.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 октября 37-летний гражданин другой страны дал сотруднику полиции 45 тысяч рублей за успешную сдачу теории на права. О преступлении полицейский сообщил вышестоящему руководству.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ «Дача взятки». Мужчину заключили под стражу, расследование продолжается.

Ранее «КП» писала, что две смоленские компании стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортёр года». Они пройдут обучение на базе Школы экспорта РЭЦ в Москве, а также получат широкую информационную поддержку в масштабах всей России.