Новые остановки установили в центре Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

На улице Пржевальского и Коненкова установили новые остановочные павильоны. Ремонт этих улиц прошел в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Остановки оснащены лавочками и стилизованы специально для центра Смоленска, рассказали в пресс-службе городской администрации. Всего в областном центре разработано несколько стилей павильонов для разных частей города.

Ранее «КП» писала, что три новые школы построят в Смоленской области. Учебные заведения появятся в двух микрорайонах Смоленска и деревне Алтуховка.