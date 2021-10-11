Энергетики «Смоленскэнерго» выдали дополнительную мощность заводу в Ельне

Фото: ПАО «Россети».

Специалисты филиала ПАО «Россети «Центр» – «Смоленскэнерго» завершили работы по технологическому присоединению к электрическим сетям здания хлебозавода в городе Ельня Смоленской области, сообщает пресс-служба филиала.

Основным видом деятельности ОАО «Ельнинский хлебзавод» является производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения. Выдача дополнительной мощности в объеме 375 кВт позволит расширить производство и увеличить объемы.

Технологическое присоединение – это одна из основных услуг, оказываемых сетевой компанией юридическим и физическим лицам для выдачи электрической мощности, предусматривающая фактическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к объектам сетевого хозяйства. «Смоленскэнерго» напоминает, что в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки прием заявок на технологическое присоединение продолжается в дистанционном режиме, посредством интерактивных сервисов.

«Всего за 8 месяцев 2021 года филиал исполнил 2003 договора на технологическое присоединение. Суммарная мощность, выданная новым абонентам, составила больше 50,8 МВт, – прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора «Смоленскэнерго» Виталий Мордыкин. – Доступность технологического присоединения является одним из ключевых факторов развития бизнеса в регионе, в конечном итоге определяющим его инвестиционную привлекательность».