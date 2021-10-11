Новый подрядчик готовится к укладке верхнего слоя асфальта на Нормандии-Неман в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Один из подрядчиков по ремонту улицы Нормандия-Неман — ЗАО ПКФ «РБДС» — разорвал контракт на выполнение работ, которые планировалось завершить к 15 октября. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте госзакупок, датой расторжения контракта указано 5 октября.

В администрации Смоленска сообщили, что на объект заступила другая подрядная организация – «Корпорация Стройиндустрия», которая в 2021 году вела ремонт большинства улиц центральной части города.

Ранее на Нормандии-Неман заменили более 800 метров тепломагистрали и подготовили дорожное основание. К укладке первого участка выравнивающего слоя асфальта строители планируют приступить 11 октября вечером и вести работы всю ночь.

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