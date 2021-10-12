Коронавирусные ограничения усилят в Смоленской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся крайне напряженной. Руководитель регионального Роспотребнадзора Лариса Сидоренкова предложила ужесточить ограничительные мероприятия, действующие на территории Смоленской области.

На протяжении последних 5 недель наблюдается устойчивый рост заболеваемости коронавирусом. При этом сохраняется тенденция, когда практически треть инфицированных госпитализируется в медучреждения, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 регистрировалась во всех муниципальных образованиях. Почти 70% об общего числа заболевших зафиксированы на территории Вяземского, Гагаринского, Рославльского, Сафоновского районов и города Смоленска.

На экстренном заседании регионального оперштаба глава региона поручил профильным подчиненным проработать вопрос о внесении изменений в Указ «О введении режима повышенной готовности», усилить ограничительные противоковидные меры и контроль за их соблюдением.

Ранее «КП» писала, что 279 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 11 октября. 7 человек погибли.