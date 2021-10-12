Смолянину грозит 20 лет тюрьмы за незаконное хранение оружия и перевозку наркотиков в крупном размере. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области получили информацию о том, что 44-летний житель Ершичского района планирует перевезти крупную партию наркотических веществ.

В момент перевозки мужчина был задержан. В его личных вещах нашли два свертка с веществом растительного происхождения готового к употреблению. При досмотре легкового автомобиля задержанного под капотом сотрудники обнаружили еще два свертка с таким же содержимым, которые были спрятаны под пластиковой защитой двигателя и в корпусе воздушного фильтра. Общий вес найденных веществ составил 550 граммов.

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

По месту жительства мужчины и его родственников также провели обыск. На чердаке одного из домов были найдены и изъяты кусты растительного наркотика, которые принадлежали задержанному. Общий вес составил более 20 килограмм.

Кроме того, у мужчины изъяли незаконно хранящееся гладкоствольное ружье и патроны к нему.

Экспертиза показала, что всё изъятые вещества являются наркотическими. По информации пресс-службы ПУ ФСБ РФ по Смоленской области, в отношении смолянина возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске 37-летнего мужчину задержали за дачу взятки сотруднику полиции. Иностранец предложил 45 тысяч рублей полицейскому за успешную сдачу экзамена на права.