Новый асфальт уложили на улице Нормандии-Неман в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Напомним, 11 октября к ремонту Нормандии-Неман притупил новый подрядчик. Дорожники начали укладку выравнивающего слоя асфальта вечером и вели работы всю ночь.

Новый асфальт уложили на улице Нормандии-Неман в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, в настоящий момент свежее покрытие уже появилось по одной стороне улицы на участке от Шарма до Сбербанка. Работы на объекте продолжаются.

Ранее «КП» писала, что коронавирусные ограничения усилят в Смоленской области. В Указ «О введении режима повышенной готовности» планируют внести очередные изменения.