Небольшой дождь пройдёт в Смоленской области 12 октября.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во вторник, 12 октября, в регионе ожидается переменная облачность. По прогнозам смоленского ЦГМС, вечером местами пройдёт небольшой дождь. Утром в некоторых местах возможен туман. Ветер подует юго-восточный, южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: +9°C…+14°C.
В Смоленске: +11°C…+13°C.
Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.
Ранее «КП» писала, что новый асфальт уложили на улице Нормандии-Неман в Смоленске. Работы велись всю ночь.