Небольшой дождь пройдёт в Смоленской области 12 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 12 октября, в регионе ожидается переменная облачность. По прогнозам смоленского ЦГМС, вечером местами пройдёт небольшой дождь. Утром в некоторых местах возможен туман. Ветер подует юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: +9°C…+14°C.

В Смоленске: +11°C…+13°C.

Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.

Ранее «КП» писала, что новый асфальт уложили на улице Нормандии-Неман в Смоленске. Работы велись всю ночь.