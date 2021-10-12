Ремонтные работы идут в Велижской ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В медучреждениях области продолжаются ремонтные работы. В скором времени обновления произойдут в ОГБУЗ «Велижская центральная районная больница». Как сообщили в профильном департаменте, там ремонтируют здание хозяйственного корпуса.

Кроме того, сотрудники ЦРБ завершили вакцинацию населения против гриппа. Прививки делались препаратом «Ультрикс квадри», который поступил во все медучреждения региона. В планах вакцинировать не менее 60% жителей Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что коронавирусные ограничения усилят в Смоленской области. В Указ «О введении режима повышенной готовности» планируют внести очередные изменения.