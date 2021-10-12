В Смоленске ремонт проезда от Шевченко до Ломоносова подходит к завершению. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Дорожные работы завершаются на межквартальном проезде, параллельном улице Румянцева, который начинается от улицы Шевченко и заканчивается на улице Ломоносова в районе общежития. Длина объекта – 580 метров, а площадь – 3820 метров. Дорога проходит рядом с детскими садами №27 и 51, а также школой №12.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что работы здесь близятся к завершению. Уже выполнены замена бортового камня и устройство основания, пешеходных дорожек. На выходных рабочие уложили нижний слой асфальта.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Срок окончания ремонта, обозначенный в контракте – 15 октября. Летом этот же подрядчик обновил еще один большой проезд – от дома 4 по улице Попова до дома 38 на улице Ломоносова.

Ранее «КП» писала, что новый асфальт уложили на улице Нормандии-Неман в Смоленске. Работы велись всю ночь.