Жилой дом сгорел поздним вечером в Вязьме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Пожар произошёл 12 октября на улице Локомотивная. Вызов поступил спасателям в 22:51. На место происшествия выехали автоцистерны ПСЧ №12 и 5 человек личного состава.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, возгорание произошло в одном из жилых домов. Огонь удалось потушить, терасса и кровля дома на площади 10 квадратных метров уничтожены, строение закопчено дымом. В пожаре никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается специалистами.

Ранее водитель и пассажир Lada Kalina пострадали в массовом ДТП в Починковском районе. Недалеко от деревни Прудки столкнулись сразу три автомобиля.