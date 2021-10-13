В Смоленске благоустройство двора на улице Черняховского завершилось. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Во дворе дома 14а уложили верхний слой асфальта. Ремонт проходил в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Жилой дом имеет сложную форму, состоящую из трех соединенных прямоугольников. Придомовая территория повторяет очертания дома, и вся она попала под реконструкцию, рассказали в пресс-службе городской администрации. Перед ремонтом асфальт во дворе присутствовал лишь частично.

Проектом благоустройства предусмотрены ремонт проезда, установка бордюрного камня, укладка нового асфальта, обновление парковочного кармана. Кроме этого, здесь обустроили контейнерные площадки, установили лавочки и урны.

Основные работы на объекте завершены. Подрядчику осталось убрать строительный мусор и выполнить обратную отсыпку землей.

Ранее «КП» писала, что ограничительные меры против коронавируса усилили в Смоленской области. Они касаются проведения массовых мероприятий, посещения торговых центров и других учреждений региона.