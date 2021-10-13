11 учреждений культуры Смоленской области стали участниками федерального проекта «Пушкинская карта». Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

С 1 сентября в регионе, как и, в целом, по всей стране стартовал федеральный проект «Пушкинская карта». Оформить её могут смоленские школьники и студенты от 14 до 22 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «Госуслуги. Культура» или приложении Почта Банка.

На карте до конца 2021 года установлен лимит в 3 тысячи рублей, которые можно потратить на посещение музеев, театров и иных учреждений культуры по всей России. Со следующего года сумму увеличат до 5 тысяч рублей на весь календарный год.

В Смоленской области участниками проекта стали уже 11 учреждений культуры, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Среди них - Объединённый мемориальный музей Ю.А. Гагарина в Гагарине, историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита» в Вяземском районе, мемориальный комплекс «Катынь», музей «Смоленская крепость», Смоленский государственный академический драматический театр имени А.С. Грибоедова, областная филармония, КВЦ им.Тенишевых, Исторический музей, Художественная галерея, Музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны», Молодёжный центр-музей имени адмирала Нахимова, камерный театр, Десногорский историко-краеведческий музей. Работа над расширением этого списка продолжится, добавил глава региона.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске благоустройство двора на улице Черняховского завершилось. Рабочие выполнили основные работы на объекте.