Более 203 миллионов рублей выделили Смоленской области на развитие сельских территорий. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В областной администрации подвели промежуточные итоги реализации программы комплексного развития сельских территорий. Она направлена на создание комфортных условий проживания на селе, обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

В 2021 году на её реализацию региону выделили свыше 203 миллионов рублей, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Одним из самых востребованных направлений этого проекта является благоустройство сельских территорий – на эти цели направлено более 72 млн рублей.

На данный момент реализовано уже 42 проекта. В деревне Вышегор Сафоновского района открыта площадка для воркаута с уличными тренажерами, в поселке Пржевальское Демидовского района обустроена детская площадка, в селе Остер Рославльского района отремонтирован дворовый проезд. Исполнено и множество других локальных проектов.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

До конца года, по словам главы региона, в 19 районах будет благоустроено 8 спортивных и 6 детских площадок, 9 дворовых территорий, отремонтировано 15 памятников и обелисков в честь погибших героев Отечества, проведен монтаж уличного освещения в 17 населенных пунктах, создано 2 зоны отдыха, а также оборудовано более 400 контейнерных площадок для вывоза мусора в 50 сельских поселениях. Кроме того, в 2021 году перечень направлений благоустройства расширили, включив в него ремонт дворовых проездов и восстановление фасадов социальных объектов.

Ранее «КП» писала, что Алексей Островский поручил составить рейтинг управляющих организаций Смоленской области. На первом этапе оценки жильцам предлагается выразить своё мнение о качестве предоставляемых услуг.