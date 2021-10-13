Установка оборудования для кроссфита началась в сквере у ДК «Сортировка» в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В сквере у ДК Сортировка началась сборка оборудования для кроссфита. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по своей конструкции и наполнению она будет похожа на спортивную площадку в Соловьиной роще. Также на общественной территории идёт установка фонарей.

Благоустройство второй очереди сквера запланировано на 2022 год, его будет осуществлять тот же подрядчик. При благоприятной погоде строители намерены выполнить часть этих работ уже в этом году.

Ранее «КП» писала, что более 203 миллионов рублей выделили Смоленской области на развитие сельских территорий. На данный момент реализовано уже 42 проекта в разных районах региона.