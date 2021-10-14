Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2021 8:00

18 домов Смоленска останутся без холодной воды 14 октября

«Горводоканал» проведёт работы по подключению новой водопроводной линии
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
18 домов Смоленска останутся без холодной воды 14 октября.

18 домов Смоленска останутся без холодной воды 14 октября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 14 октября, в 17 домах Смоленска будет отключено холодное водоснабжения. По сообщению СМУП «Горводоканал», отключение связано с переключением улицы Нормандия-Неман на новую линию. Работы начнутся в 10:00.

Холодной воды не будет по следующим адресам: ул. Нормандия – Неман, 1, 2, 2а, 3, 7, 7а, 8, 9, 11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2), 13а, 14, 16, 17 (корп. 1, 2), 18, 18а, 19 (корп. 1, 2), 20, ЦТП № 77, котельная № 53.

Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды.

Ранее «КП» писала, что установка оборудования для кроссфита началась в сквере у ДК «Сортировка» в Смоленске. Благоустройство второй очереди сквера запланировано на 2022 год, его будет осуществлять тот же подрядчик.