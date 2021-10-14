18 домов Смоленска останутся без холодной воды 14 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 14 октября, в 17 домах Смоленска будет отключено холодное водоснабжения. По сообщению СМУП «Горводоканал», отключение связано с переключением улицы Нормандия-Неман на новую линию. Работы начнутся в 10:00.

Холодной воды не будет по следующим адресам: ул. Нормандия – Неман, 1, 2, 2а, 3, 7, 7а, 8, 9, 11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2), 13а, 14, 16, 17 (корп. 1, 2), 18, 18а, 19 (корп. 1, 2), 20, ЦТП № 77, котельная № 53.

Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды.

Ранее «КП» писала, что установка оборудования для кроссфита началась в сквере у ДК «Сортировка» в Смоленске. Благоустройство второй очереди сквера запланировано на 2022 год, его будет осуществлять тот же подрядчик.