Две легковушки сгорели ночью в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Пожар произошёл ночью 14 октября в посёлке Талашкино. Вызов поступил спасателям в 03:41. На место происшествия выехали автоцистерна ПЧ № 71 ППС и 3 человека личного состава.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, загорелись припаркованные «ВАЗ–2109» и Hyundai Sonata. Пламя удалось потушить, в результате случившегося никто не пострадал. Легковушки значительно повреждены огнём.

Что стало причиной возгорания – техническая неисправность или чей-то злой умысел – устанавливают специалисты.

Ранее «КП» писала, что 18 домов Смоленска останутся без холодной воды 14 октября. «Горводоканал» проведёт работы по подключению новой водопроводной линии.