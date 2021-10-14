58 классов смоленских школ перешли на дистанционное обучение. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В настоящее время образовательные учреждения Смоленской области работают в очном режиме. На дистанционное обучение перешли 58 классов, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Число заболевших COVID-19 школьников составляет 0,04%. Среди дошкольников болеют коронавирусом 15 воспитанников, что также составляет 0,04 % от общей численности детей, охваченных дошкольным образованием. Стоит отметить, что в статистике учитываются пациенты с подтверждённым диагнозом.

Начались сезонные заболевания гриппом и ОРВИ. На основании предписаний Управления Роспотребнадзора по Смоленской области на карантин ушли 9 классов двух школ Смоленска, 3 класса одной школы Дорогобужского района. Полностью приостановлен образовательный процесс до 15 октября 2021 года лишь в 1 образовательной организации региона – Духовщинской школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В администрации также добавили, что около 80% педагогов прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Ранее «КП» писала, что 18 домов Смоленска останутся без холодной воды 14 октября. «Горводоканал» проведёт работы по подключению новой водопроводной линии.