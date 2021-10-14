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Общество14 октября 2021 9:10

Кратковременные дожди пройдут в Смоленской области 14 октября

Столбики термометров упадут до +6
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Кратковременные дожди пройдут в Смоленской области 14 октября.

Кратковременные дожди пройдут в Смоленской области 14 октября.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации смоленского ЦГМС, в четверг, 14 октября, в регионе ожидается резкое похолодание. Местами пройдут кратковременные дожди. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Температура воздуха по области: +6°C…+11°C.

В Смоленске: +7°C…+9°C.

Атмосферное давление 737 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

Ранее «КП» писала, что 18 домов Смоленска останутся без холодной воды 14 октября. «Горводоканал» проведёт работы по подключению новой водопроводной линии.