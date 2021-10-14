Смоленский следком проверит информацию о некачественном ремонте дороги. Фото: Олег ЗОЛОТО

В местных СМИ появилась информация о том, что эксперты Общественного народного фронта выявили грубые нарушения при ремонте дороги в районе деревни Ивино Гагаринского района.

По их словам, толщина верхнего слоя не соответствует заявленной в контракте, укладка асфальта проводилась без достаточной проливки битумом, поэтому покрытие начало отслаиваться. Также не соблюдалась технология подогрева асфальта.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области, по данному факту будет организована доследственная проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего, а действиям ответственных лиц дадут правовую оценку.

Ранее «КП» писала, что смоленские дорожники подготовили 268 единиц техники к зиме. «Смоленскавтодор» готовится к зимнему содержанию дорог.