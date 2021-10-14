Трёх человек эвакуировали из горящей квартиры в Сафонове. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В среду, 13 октября, около девяти часов вечера спасателям поступила информация о возгорании в Сафонове. Пожар произошёл в одной из квартир четырёхэтажного дома по улице Ленина. Жильцы увидели дым из балкона на самом верхнем этаже и позвонили в пожарно-спасательную службу.

К месту вызова прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Балкон был полностью охвачен огнем. Пожарные вошли в сильно задымленную квартиру для спасения людей. Первым нашли 24-летнего мужчину, который сообщил, что в помещении находятся еще два человека. Его передали сотрудникам скорой с признаками отравления угарным газом. Позже в комнатах были обнаружены спящие мужчина и женщина. Их вынесли на лестничную площадку, где им была оказана реанимационная помощь. Пожар был потушен.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося балкон выгорел, квартира закопчена дымом. Причину пожара предстоит выяснить специалистам, одна из возможных – неосторожность при курении.

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