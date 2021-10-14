В Смоленске 13-летний подросток выпал из окна 9 этажа и разбился насмерть

В Смоленске 13-летний летний подросток разбился, выпав из окна квартиры на 9 этаже. Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 14 октября, в смоленских СМИ появилась информация о падении 13-летнего подростка из окна квартиры на 9 этаже жилого дома по улице Гарабурды в Смоленске. От полученных при падении травм мальчик скончался на месте происшествия.

Прохожие, обнаружившие тело ребенка, вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников правоохранительных органов.

– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты СК. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти ребенка, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области.

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