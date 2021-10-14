В Смоленске ремонт межквартальных проездов на улице 12 лет Октября завершается. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

13 октября рабочие уложили верхний слой асфальта между домами №7 и 7А до 7Г по улице 12 лет Октября. Длина проезда – 202 метра, площадь – 1074 квадратных метров.

Помимо ремонта проезжей части, на протяжении всего проезда был устроен тротуар для пешеходов. Для Заднепровья этот проезд социально значим, он ведёт к отделению Пенсионного фонда, отметили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Кроме того, подрядчик провел работы от дома №11 по улице 12 лет Октября до улицы Верхне-Лермонтовская.

На данный момент в Смоленске полностью завершен ремонт на 27 внутриквартальных проездах, на 14 работы продолжаются.

Ранее «КП» писала, что смоленский следком проверит информацию о некачественном ремонте дороги. Отремонтированная проезжая часть начала отслаиваться.