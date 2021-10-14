Новую дорогу построят в Промышленном районе Смоленска. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В Смоленске построят новую дорогу, которая протянется через улицу Шеина, микрорайон «Новосельцы-2» и улицу Индустриальную, сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Объект позволит существенно снизить нагрузку на дорожное покрытие существующей дорожной сети, сократит время в пути, в первую очередь, общественного и коммерческого транспорта.

В дополнение к этому в микрорайоне «Новосельцы-2» планируют построить 66 десятиэтажных многоквартирных домов на 20 тысяч жильцов. Также запланировано строительство шести объектов социальной сферы – двух школ на 1000 учащихся каждая и четырех детских садов на 150 мест каждый.

– Ожидаем, что все это в комплексе придаст дополнительный импульс для развития рынка жилья, социальной инфраструктуры, а также значительно повысит инвестиционную привлекательность данного микрорайона, – добавил глава региона.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ремонт межквартальных проездов на улице 12 лет Октября завершается. Программа по обновлению дорог во дворах вышла на финишную прямую.