Смолянин угнал автомобиль, чтобы доехать до дома.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В полицию обратился 33-летний местный житель с сообщением об угоне его автомобиля иностранного производства.
По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Владелец авто рассказал, что вечером припарковал машину рядом с домом, а утром заметил пропажу имущества.
Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, собрали необходимые улики, разослали ориентировки всем наружным постам.
Разыскиваемый автомобиль нашли в технически исправном состоянии в 19-ти километрах от места угона, в одной из деревень Хиславичского района.
Сотрудники полиции установили, что к угону причастен неработающий, ранее неоднократно судимый 29-летний мужчина. Он взломал замок и проник в машину.
Подозреваемого задержали и доставили в участок для дальнейшего разбирательства. Он пояснил, что решил угнать автомобиль, чтобы доехать до места своего жительства.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», рассказали в пресс-службе УМВД по Смоленской области. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
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