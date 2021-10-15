Смолянин угнал автомобиль, чтобы доехать до дома. Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию обратился 33-летний местный житель с сообщением об угоне его автомобиля иностранного производства.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Владелец авто рассказал, что вечером припарковал машину рядом с домом, а утром заметил пропажу имущества.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, собрали необходимые улики, разослали ориентировки всем наружным постам.

Разыскиваемый автомобиль нашли в технически исправном состоянии в 19-ти километрах от места угона, в одной из деревень Хиславичского района.

Сотрудники полиции установили, что к угону причастен неработающий, ранее неоднократно судимый 29-летний мужчина. Он взломал замок и проник в машину.

Подозреваемого задержали и доставили в участок для дальнейшего разбирательства. Он пояснил, что решил угнать автомобиль, чтобы доехать до места своего жительства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», рассказали в пресс-службе УМВД по Смоленской области. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

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