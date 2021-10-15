Смоленская прокуратура помогла пенсионеру восстановить отопление в квартире. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поводом для прокурорской проверки послужило обращение жительницы Ярцевского района, которая сообщила о нарушении прав пенсионера.

Установили, что мужчине на период проведения капитального ремонта в его квартире местная администрация предоставила благоустроенную квартиру из маневренного фонда. При этом, в ней отсутствовало отопление, газовое оборудование находилось в неисправном состоянии, что делало невозможным проживание пенсионера в квартире в осенне-зимний период.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области, в адрес главы местной администрации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В квартире пенсионера провели ремонт газового оборудования и восстановили отопление.

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