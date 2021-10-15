58-летний мужчина погиб в пожаре под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

14 октября, около девяти часов вечера, произошел пожар в доме на улице Зеленой в деревне Капыревщина Ярцевского района.

Соседка, находясь дома, услышала громкий треск, а когда вышла на улицу, то увидела, что дом на соседнем участке охвачен огнём. Женщина вызвала пожарных.

На место происшествия прибыли 2 автоцистерны и 6 спасателей. Пожар был потушен. В результате случившегося строение полностью уничтожено огнем. При осмотре помещения было обнаружено тело погибшего. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в пожаре погиб 58-летний мужчина.

Причина возгорания устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий – электротехническая.

Ранее «КП» писала, что смолянин угнал автомобиль, чтобы доехать до дома. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.