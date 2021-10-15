Всероссийская перепись населения стартовала в Смоленской области. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В пятницу, 15 октября, началась Всероссийская перепись населения. Она продлится почти месяц, до 14 ноября, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Её можно пройти разными способами: дома с переписчиком или в ближайшем переписной участке. Главное нововведение – возможность быстро, легко и безопасно переписать себя и своих близких на портале «Госуслуги». Заполнение электронного переписного листа займет около 20 минут.

Это 12-я перепись в истории нашего государства и 3-я – в новейшей истории России. Полученные по итогам сведения лягут в основу стратегических планов и решений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны и, в том числе, Смоленской области. Анализ будет проводиться за период с 2010 года.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске светофоры отключили в Ленинском районе. Причиной стали ремонтные работы электросетей.