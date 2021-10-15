347 новых случаев коронавируса выявили в Смоленской области на 15 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 347 смолян. Всего 53 730 заразились с начала пандемии. Лидируют по приросту заболеваемости Сафоновский, Рославльский и Гагаринский районы.

Выздоровели 46 096 человек. Также на территории региона зафиксировано 1 820 случаев с летальным исходом. За прошедшие сутки от осложнений коронавируса скончались 2 человека.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 9 847 человек, из них 8 186 – в режиме самоизоляции, 1 661 – в стационаре.

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