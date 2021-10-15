В Сафонове мужчина убил табуретом 37-летнюю сожительницу. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В полицию поступила информация об обнаружении по месту жительства трупа 37-летней местной жительницы с многочисленными травмами.

Выяснилось, что женщину убил ранее судимый 25-летний житель поселка Верхнеднепровский. Его местонахождение установили и задержали.

Задержанный пояснил, что во время совместного застолья между ним и сожительницей возник конфликт, в результате которого он избил её табуретом и другими попавшимися под руку предметами, а потом лег спать. Проснувшись, он обнаружил, что женщина не подает признаков жизни, и скрылся с места происшествия.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее 58-летний мужчина погиб в пожаре под Смоленском. Одна из рассматриваемых причин возогорания – электротехническая.