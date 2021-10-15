Дополнительные служебные машины чиновников передадут смоленским медикам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Алексей Островский поручил передать в помощь медикам, выезжающим на вызовы к пациентам, еще 7 служебных машин из автопарка администрации области. В общей сложности выделено уже около 50 автомобилей.

– С учетом по-прежнему существующей потребности в автотранспорте в медучреждениях дал поручение профильным подчиненным изыскать возможность для дополнительной передачи машин. Если не получится решить этот вопрос своими силами, обратимся за содействием к руководителям предприятий, – написал глава региона на своей странице в соцсетях.

Эпидситуация в Смоленской области остаётся напряженной. Прирост зараженных коронавирусом в регионе ежедневно составляет более 300 человек. Под медицинским наблюдением находится 9847 смолян, в том числе, 1723 – в стационарах, из них в реанимации – 82, на ИВЛ – 65.

Наиболее высокий рост заболеваемости отмечается в возрастной группе от 18 до 50 лет, а также среди пенсионеров и подростков. Госпитализируется около трети заболевших.

На данный момент в регионе развернуто 1967 койко-мест для лечения пациентов в ковидом. В течение этой недели 295 коек дополнительно оборудовали в Больнице медицинской реабилитации, Красном Кресте, областной больнице медреабилитации в Сафонове, детской клинической больнице, Хиславичской и Ельнинской ЦРБ.

Кроме того, с 15 октября перепрофилируют Смоленскую ЦРБ, с понедельника – Красный Крест, с 28 октября – областной клинический госпиталь для ветеранов войн. Это позволит дополнительно развернуть ещё 210 коек.

Ранее «КП» писала, что Всероссийская перепись населения стартовала в Смоленской области. Полученные по итогам сведения лягут в основу стратегических планов развития региона.